40 ஆண்டாக துார்வாரப்படாத ஓடைப் பாலம் நீர் வழித்தடம்: வீணாக கடலுக்கு செல்லும் ஆற்று நீர்
40 ஆண்டாக துார்வாரப்படாத ஓடைப் பாலம் நீர் வழித்தடம்: வீணாக கடலுக்கு செல்லும் ஆற்று நீர்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:16 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே ஆற்றோடை பாலம் தரவைப் பகுதியில் இருந்து சேகரமாகும் வெள்ள நீர் வழித்தடம் முழுவதும் சீமைக் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்துள்ளது.
கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனியார் தொண்டு ஒரு நிறுவனம் மூலம் கட்டப்பட்ட தடுப்பணை இன்றளவும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. தடுப்பணையை சுற்றி நீர் பிடிப்பு பகுதிகள் முழுவதும் சீமைக் கருவேல மரங்களின் ஆக்கிரமிப்பால் நிரம்பி உள்ளது. இதனால் ஒவ்வொரு பருவமழை காலங்களிலும் தண்ணீரை தேக்க வழியின்றி வீணாகி வருகிறது. சாயல்குடி முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பச்சைக் கண்ணு கூறியதாவது:
ஓடை பாலத்தின் வழித்தடம் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக துார்வாரப்படாமல் சீமைக் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்துள்ளது. தனியார் தொண்டு நிறுவனம் கட்டியுள்ள தடுப்பணைக்கு செல்லக்கூடிய உபரி நீர் மறுகால் பாய்ந்து அவற்றிலிருந்து செல்லக்கூடிய நீர் பெரியகுளம், ஒப்பிலான், மாரியூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
பல ஆண்டுகளாக சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றாமல் வளர்ந்துள்ளதால் வழித்தடம் துார்ந்து போய் உள்ளது. வெளியேறக்கூடிய உபரி நீர் நேரடியாக மூக்கையூர் கடலில் சென்று கலக்கிறது. எனவே கண்மாய் பாசனத் துறை அதிகாரிகள் அவற்றை முறையாக துார்வாரி கரைகளை பலப்படுத்தினால் ஆண்டு முழுவதும் அப்பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கும். இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும்.
அப்பகுதியில் ஏராளமான நெல் வயல்கள் சிறுதானியங்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
எனவே கண்மாய் பாசனத் துறை அதிகாரிகள் துார் வாறுவதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது குறித்து கலெக்டருக்கும் கோரிக்கை மனு அனுப்பி உள்ளேன் என்றார்.