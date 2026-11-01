விடுதியில் இருந்து பள்ளிக்கு லிப்ட் கேட்டு செல்லும் மாணவர்கள்
விடுதியில் இருந்து பள்ளிக்கு லிப்ட் கேட்டு செல்லும் மாணவர்கள்
UPDATED : அக் 31, 2026 06:51 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:46 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துாரில் படிக்கும் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்கள் அரசு விடுதிக்கு செல்ல 2 கி.மீ., இருப்பதால் லிப்ட் கேட்டும், நடந்து சென்று மதியம் சாப்பிடும் அவலநிலை உள்ளது.
முதுகுளத்துார் ஆற்றுப்பாலம் அருகே மாணவர் விடுதியும், முதுகுளத்துார் அரசு பஸ் பணிமனை அருகே மாணவர் விடுதி உள்ளது. இங்கு முதுகுளத்துார் அரசு, அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளியில் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் அரசு விடுதியில் தங்கி படிக்கின்றனர். மதியம் நேரத்தில் உணவு இடைவேளையின் போது சாப்பிடுவதற்காக 2 கி.மீ., நடந்து செல்லும் அவலநிலை உள்ளது.
இதனால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு திரும்பி வர முடியாமல் மாணவர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். வேறு வழியின்றி இவ்வழியே செல்லும் டூவீலர், சரக்கு வாகனங்களை வழி மறித்து லிப்ட் கேட்டு செல்கின்றனர். சில நேரங்களில் சரக்கு வாகனங்களில் தொங்கியபடி ஆபத்தான பயணம் செய்கின்றனர். இதனால் மாணவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு செல்ல முடியாது என்ற காரணத்தால் மதியம் சாப்பிட செல்வதற்கு கூட மாணவர்கள் தயக்கம் காட்டுகின்றனர். எனவே மாணவர்கள் நலன் கருதி இவ்வழியே மதிய நேரத்தில் செல்லும் அரசு பஸ்களில் மாணவர்கள் சென்று வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர்.