பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்சை முற்றுகையிட்டு மாணவர்கள், பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்
பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்சை முற்றுகையிட்டு மாணவர்கள், பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்
UPDATED : அக் 10, 2026 04:39 AM
ADDED : அக் 09, 2026 08:06 PM
கடலாடி: கடலாடியில் இருந்து சாத்தங்குடிக்கு இரண்டு நாட்களாக அரசு பஸ் இயக்கப்படாததால் பள்ளி மாணவர்கள், மக்கள் அவதியடைந்தனர். இதனால் வாடகை வாகனங்களில் பயணித்தனர்.
கடலாடி பஸ் ஸ்டாண்டில் நேற்று மாலை 5:30 மணிக்கு சாத்தங்குடி வழியாக செல்லும் அரசு பஸ் முதுகுளத்துார் பரமக்குடி பகுதிகளுக்கு செல்ல தயாராக இருந்தது. அப்போது அங்கு வந்த பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பஸ்சை முற்றுகையிட்டு டிரைவர் மற்றும் கண்டக்டரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். சாத்தங்குடி கிராமத்திற்கு இரண்டு நாட்களாக பஸ் இயக்கப்படாததால் தங்கள் சிரமம் குறித்து அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி முற்றுகையிட்டனர்.
இதையடுத்து அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் மற்றும் கடலாடி போலீசார் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு கீழக்கிடாரம், மீனங்குடி, வெள்ளாங்குளம், பாப்பாக்குளம் வழியாக வழக்கம் போல் பஸ்கள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததையடுத்து கலைந்து சென்றனர்.