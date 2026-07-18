அரசு பள்ளியில் சீருடையில் மாணவர்கள் 'ரீல்ஸ்' மோகம்; தலைமை ஆசிரியரிடம் புகார்
அரசு பள்ளியில் சீருடையில் மாணவர்கள் 'ரீல்ஸ்' மோகம்; தலைமை ஆசிரியரிடம் புகார்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:28 AM
தொண்டி: தொண்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைபள்ளியில் மாணவர்கள் சிலர் சீருடையுடன் ரீல்ஸ் எடுப்பதால் மற்ற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக எஸ்.டி.பி.ஐ., கட்சியினர் தலைமை ஆசிரியரிடம் புகார் செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர்.
மாணவர்களிடையே அலைபேசியில் ரீல்ஸ் எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவது அதிகரித்து வருகிறது.
சில நாட்களுக்கு முன் மாணவர்கள் சீருடையில் பள்ளி வளாகத்தில் நின்று கொண்டு சினிமா பாடல்களுக்கு நடனமாடியும், பல்டி அடிப்பது போன்ற சைகைகள் செய்தும் அலைபேசியில் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்து சமூக வலை தளங்களில் பதிவிட்டனர்.
மாணவர்களின் இந்த செயல் பரவியதால் அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். பள்ளிக்கு படிக்க வரும் மாணவர்கள் பள்ளியை பொழுது போக்கு தலமாக மாற்றி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இது குறித்து எஸ்.டி.பி.ஐ., கட்சியின் தொண்டி நகர நிர்வாகிகள் தலைமை ஆசிரியரிடம் புகார் அளித்தனர். பள்ளி மாணவர்கள் இது போன்று ரீல்ஸ் வீடியோக்கள் எடுப்பதால் நன்றாக படிக்கக்கூடிய மற்ற மாணவர்களின் கவனம் சிதறுகிறது. மாணவர்கள் அலைபேசியை பயன்படுத்துவதை கட்டுப்படுத்தி தக்க அறிவுரை வழங்க வேண்டும் என்று புகார் செய்தனர்.
தலைமை ஆசிரியர் கூறுகையில், பள்ளியில் அலைபேசி பயன்பாடு மற்றும் இது போன்ற ஒழுங்கீன செயல்கள் நடக்காதவாறு கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார்.