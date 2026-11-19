மானியத்தில் சொட்டு நீர் பாசனம் விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்
மானியத்தில் சொட்டு நீர் பாசனம் விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:27 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் பகுதியில் அரசு மானியத்தில் சொட்டுநீர் பாசனம் அமைக்க விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் சிவராமகிருஷ்ணன் கூறினார். அவர் கூறியதாவது:
விவசாயிகளின் பயிர்களை பாதுகாக்கவும், நீர் மேலாண்மையை மேம்படுத்தவும், நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி அதிக மகசூல் பெறவும் நுண்ணுயிர் பாசனத்திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. நடப்பாண்டில் தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் 247 ஏக்கரில் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்க ரூ.25 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தில் 40 முதல் 60 சதவீதம் வரை நீரை சேமிக்க முடியும். சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீதம் மானியமும், இதர விவசாயிகளுக்கு 75 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே சொட்டுநீர் பாசனம் அமைத்து 7 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த விவசாயிகள் மீண்டும் புதிய பாசன அமைப்புக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
தெளிப்பு நீர் பாசனம் அமைத்து 3 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த விவசாயிகள் அதனை சொட்டுநீர் பாசனமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் பயிர்களின் வேர் பகுதிக்கு நேரடியாக நீர் கிடைப்பதால் நீர் வீணாவது தடுக்கப்படுகிறது. பயிர்கள் வளர்ச்சி, தரம், மகசூல் அதிகரிக்கிறது. இத்திட்டத்தில் பயன் பெற விவசாயிகள் தங்களது போட்டோ, ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், அடங்கல், கணினி சிட்டா, நில வரைபடம், நிலவுடைமை சான்றுகளுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள் முதுகுளத்துார் பகுதியில் உள்ள வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்திலோ அல்லது இணையதளம் வாயிலாகவோ விண்ணப்பித்து அரசு மானியத்தில் சொட்டுநீர் பாசனம் அமைக்கலாம் என்றார்.