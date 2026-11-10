மழையால் ஏற்பட்ட கவலை வெயிலால் கிடைத்த நிம்மதி

ADDED : நவ 07, 2026 03:49 PM
திருவாடானை: திருவாடானையில் அதிகாலையில் பெய்த மழையால் பட்டாசு கடைக்காரர்கள் உட்பட தீபாவளி பொருள்கள் விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகள் கவலையடைந்தனர். எனினும் சில மணி நேரத்தில் வெயில் அடித்ததால் நிம்மதியடைந்தனர். இன்று(நவ.8) தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நிலையில் பட்டாசு கடைகள் ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இன்று (நவ.,7) வாரசந்தையும் கூடியது. மக்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்று வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால் அதிகாலை 4:00 மணி முதல் மழை பெய்யத் துவங்கியது. இதனால் பட்டாசு கடைகள் மற்றும் மளிகை வியாபாரம் பாதிக்கப்படும் என்று வியாபாரிகள் அச்சமடைந்தனர்.
குறிப்பாக மழையால் தங்களின் பொருட்கள் நனைந்து விடும் என்ற கவலையில் உரிமையாளர்கள் தவித்தனர். அவர்களின் கவலை நீண்ட நேரம் நீடிக்கவில்லை. மழை நின்றதையடுத்து 7:00 மணி முதல் வானம் தெளிந்து வெயில் அடிக்கத் துவங்கியது. தரைப்பகுதி காய்ந்ததால் வியாபாரிகள், மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
பட்டாசு கடைக்காரர்கள் கூறுகையில், அதிகாலையில் மழை பெய்ததை பார்த்து பயந்து விட்டோம். பட்டாசுகள் நனைந்தால் பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கும். ஆனால் பகலில் நல்ல வெயில் அடித்ததால் வியாபாரம் நன்றாக இருந்தது என்றனர். வாரச்சந்தை வியாபாரிகளும் எதிர்பார்த்த விற்பனையானதால் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.