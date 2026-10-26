/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/சீருடை வழங்கல்
UPDATED : அக் 09, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:54 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே துாரி கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு துாரி அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் இருந்து 25க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். தாமரை தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் ரூ.20 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு சீருடை தயார் செய்யப்பட்டு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தலைமையாசிரியர் காளிமுத்து வரவேற்றார். தொண்டு நிறுவனத்தின் பொறுப்பாளர் சகுந்தலா மாணவர்களுக்கு சீருடை, இனிப்புகள் வழங்கினார். உடன் தொண்டு நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள்,பெற்றோர், மாணவர்கள் பலர் இருந்தனர்.