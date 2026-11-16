கந்தசஷ்டி விழாவில் முருகன் கோயிலில் சூரசம்ஹாரம் : இன்று திருக்கல்யாணம்
கந்தசஷ்டி விழாவில் முருகன் கோயிலில் சூரசம்ஹாரம் : இன்று திருக்கல்யாணம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 03:44 PM
ராமநாதபுரம்: கந்த சஷ்டிவிழாவை முன்னிட்டு, ராமநாதபுரத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் நேற்று சூரசம்ஹாரம் நடந்தது. இன்று ( நவ.,16ல்) திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது.
ராமநாதபுரம் குண்டுக்கரை சுவாமிநாதசுவாமி மற்றும் வழிவிடுமுருகன், பெருவயல் சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி என்ற ரணபலி முருகன் கோயில், ஆகிய இடங்களில் நவ.,10 முதல் கந்தசஷ்டி விழா நடக்கிறது. நேற்று கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு, முருகப்பெருமான் சூரனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
ராமநாதபுரம் குண்டுக்கரை சுவாமிநாதசுவாமி கோயிலில் காலை 9:30 மணிக்கு துவங்கி மதியம் வரை 36 முறை தொடர் கந்தசஷ்டிக் கவசம் பாராயணம் நடந்தது. அதன்பிறகு மாலையில் ராஜாபள்ளி மைதானத்தில் வாணவேடிக்கையுடன் முருகப்பெருமான் சூரனைவதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இரவு 108 சங்காபிேஷகம் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். ராமநாதபுரம் வழிவிடுமுருகன் கோயில், குமரய்யா கோயில், பாலசுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் ஆகிய இடங்களில் அபிேஷகம், அலங்காரத்தில் பூஜைகள் நடந்தது. பட்டணம்காத்தான் வினைதீர்க்கும் வேலவர் கோயிலில் மாலையில் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இன்று ( நவ.,16ல்) ராமநாதபுரம் வழிவிடுமுருகன்கோயில், வினைதீர்க்கும் வேலவர் கோயில், பெருவயல் ரணபலி முருகன் கோயில் ஆகிய இடங்களில் காலை 9:00மணிக்குமேல் 10:30 மணிக்குள்ளும், குண்டுக்கரை சுவாமிநாதசுவாமி கோயிலில் மாலை 6:00மணிக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெற உள்ளது. --------