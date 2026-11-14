/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ரணபலி முருகன் கோயிலில் சூரசம்ஹார பணி மும்முரம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:04 PM
அ நிறம் | அளவு
ராமநாதபுரம்:
ரணபலி முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழா சூரசம்ஹார ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது.
ராமநாதபுரம் பெருவயல் கிராமத்தில் ரணபலி முருகன் கோயிலில் நவ.,10 முதல் கந்த சஷ்டி திருவிழா நடந்து வருகிறது. நாளை (நவ.15) சூரசம்ஹாரம் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கு பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து மக்கள் வருவர். இந்நிலையில் சூரசம்ஹாரம் அன்று சூரனை முருகன் வதம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிர்வாகத்தினர் செய்து வருகின்றனர்.
நாளை(நவ.,15) மாலை 3:00 மணிக்கு கோயிலில் இருந்து சுவாமி புறப்பாடு நடைபெறும். தொடர்ந்து சூரசம்ஹாரம், அலங்கார தீபாராதனை நடக்கும். நவ.,16 காலை 9:00 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் என கோயில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர். –––