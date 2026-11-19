ADDED : நவ 18, 2026 06:00 PM
தேவிபட்டினம்: வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக கிழக்கு கடற்கரை பகுதி மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க கடலுக்குச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக வங்கக் கடலில் ஒரே இடத்தில் நிலை கொண்டிருந்த அக்வான் புயல் இன்று (நவ.,18) மதியம் 7 கி.மீ., வேகத்தில் நகர்ந்ததை தொடர்ந்து மசூலிப்பட்டினம்- ஒடிசா இடையே கரையை கடக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று, மாலை முதல் வங்கக்கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்வதற்கான தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், கிழக்கு கடற்கரைப் பகுதிகளான தேவிபட்டினம், திருப்பாலைக்குடி, மோர்ப்பண்ணை, ஆற்றங்கரை, காரங்காடு உள்ளிட்ட சுற்றுப்புற பகுதி மீனவர்கள், தங்களது மீன்பிடி படகுகளை கடற்கரையில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தியுள்ளனர். புயல் கரையை கடந்து, கடல் இயல்பு நிலைக்கு மாறிய பின் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பின் படி மீண்டும் மீன் பிடிக்க செல்வதாக கிழக்கு கடற்கரை மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.