/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் தாலுகா அலுவலகம் செல்வோர் அவதி
UPDATED : அக் 28, 2026 05:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:06 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: திருச்சி–ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆர்.எஸ்.மங்கலம் இந்திரா நகர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து 2 கி.மீ.,ல் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் தாலுகா அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திறப்பு விழா கண்ட தாலுகா அலுவலகம் செல்வதற்கு முறையான ரோடு வசதி இல்லாததால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
லேசான மழை பெய்தாலே ரோடு சேறும் சகதியுமாக மாறிவிடுவதால் அலுவலகம் செல்லும் மக்களும், ஊழியர்களும் கடும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர். எனவே சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ரோட்டை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.