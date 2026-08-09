காவிரி குடிநீரை குழிதோண்டி உறிஞ்சும் டேங்கர் லாரிகளை: மாவட்டம் முழுவதும் பிரதான சாலையில் நடக்கும் அவலம்
காவிரி குடிநீரை குழிதோண்டி உறிஞ்சும் டேங்கர் லாரிகளை: மாவட்டம் முழுவதும் பிரதான சாலையில் நடக்கும் அவலம்
ADDED : ஆக 09, 2026 12:22 AM
கடலாடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சட்ட விரோதமாக பிரதான சாலையோரம் குடிநீர் குழாய்களை சேதப்படுத்தி டேங்கர் லாரிகளில் உறிஞ்சுவதால் சுற்றுவட்டார கிராமங்களுக்கு தண்ணீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. அதிகாரிகள் இதனை கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளனர். கடலாடியில் இருந்து முதுகுளத்துார் வரை 15 கி.மீ.,க்கு பிரதான சாலையில் 7 அடி ஆழத்திற்கு பிரதான பைப் லைன் முதுகுளத்துாரில் இருந்து கடலாடி வழியாக பதிக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சியில் இருந்து நேரடி யாக வரக்கூடிய பெரிய குழாய்களின் வழியாக முதுகுளத்துார், கடலாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு காவிரி நீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில் இரவு நேரங்களில் பிரதான குழாய்களை மண் அள்ளும் இயந்திரத்தின் மூலமாக சேதப்படுத்தி தோண்டி நீர்க்கசிவை ஏற்படுத்தி அதிலிருந்து நீர் மூழ்கி மோட்டார் மூலம் தண்ணீரை உறிஞ்சி சேகரிக்கும் போக்கு தொடர்ந்து நடப்பதாக தன்னார்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
தன்னார்வலர்கள் கூறியதாவது:
ஆப்பனுார் பஸ் ஸ்டாப் அருகிலும், தேவர் குறிச்சி மற்றும் குருவிக்காத்தி, இளையானை கொட்டகை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடங்களை தேர்வு செய்து இயந்திரத்தின் மூலமாக சேதப்படுத்தி விட்டு செல்கின்றனர். பின்னர் அவற்றில் இரவு நேரங்களில் மோட்டார் வைத்து உறிஞ்சி டேங்கர் மூலம் குடிநீரை உறிஞ்சி விற்பனை செய்யும் போக்கு தொடர்கிறது.
இதனால் கடலாடியில் இருந்து கடுகுச்சந்தை, சாயல்குடி, நரிப்பையூர், கன்னிராஜபுரம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராமங் களுக்கு தண்ணீர் செல் வதில் சிக்கல் நிலவு கிறது. இவ்விஷயத்தில் காவிரி குடிநீர் திட்ட பராமரிப்பு அதிகாரிகள் பல இடங்களில் ஆய்வு செய்து அவற்றை சீரமைக்கும் பணிகளை செய் தாலும், அவர்கள் சென்றவுடன் மீண்டும் அவற்றை சேதப்படுத்தி தண்ணீரை உறிஞ்சும் போக்கு தொடர்கிறது.
இதே போன்ற நிலை மாவட்டம் முழுவதும் தொடர்கிறது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் காவிரி பைப் லைனை சேதப் படுத்துவோர் மீதும், சட்ட விரோதமாக மோட்டார் வைத்து உறிஞ்சுவோர் மீதும் மாவட்ட நிர்வாகம் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதனால் அரசு நிதி வீணடிப்பு செய்யப் படுகிறது. வீணாகும் நீரில் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
இவ்விஷயத்தில் போலீசார் தன்னார் வலர்கள் மற்றும் சம்பந்தப் பட்ட துறை அதிகாரிகள் குழுவாக இயங்க வேண்டும் என்றனர்.