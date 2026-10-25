/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கோயில் அருகே ரோடு சேதம்: மக்கள் சிரமம்
UPDATED : அக் 22, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:24 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே பொசுக்குடி வரதராஜ பெருமாள் கோயில் அருகே ரோட்டில் சேறும் சகதியுமாக இருப்பதால் மக்கள் நடப்பதற்கு சிரமப்படுகின்றனர்.
பொசுக்குடி கிராமத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு வரதராஜ பெருமாள் கோயில் முன்பு தெருக்களில் மழை பெய்ததால் ரோட்டில் தண்ணீர் தேங்கியும் சேறும் சகதியுமாக மாறி உள்ளது. இதனால் மக்கள் நடந்து செல்வற்கு சிரமப்படுகின்றனர். எனவே ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும்.