தங்கச்சிமடத்தில் தற்காலிக கடைகளால் பாதிப்பு

UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:08 PM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே தங்கச்சிமடத்தில் வெளியூர் வியாபாரிகள் தற்காலிக கடைகள் அமைத்து விற்பதால், உள்ளூர் வியாபாரிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரனிடம், தங்கச்சிமடம் வணிகர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் கொடுத்த மனுவில் : தங்கச்சிமடத்தில் பல ஆண்டுகளாக ஜவுளி, பர்னிச்சர் கடைகள் வைத்து வியாபாரிகள் விற்கின்றனர். இங்கு விழா, பண்டிகை நாளில் மட்டுமே கூடுதலாக பொருட்கள் விற்க முடியும். இதன் மூலம் பிற நாட்களில் ஏற்படும் வருவாய் இழப்பை வியாபாரிகள் ஈடு செய்வார்கள். இந்நிலையில் தங்கச்சிமடத்தை குறிவைத்த வெளியூர் வியாபாரிகள், இங்குள்ள திருமண மகாலில் தற்காலிகமாக கடைகள் அமைத்து ஜவுளி, பர்னிச்சர்களை விற்கின்றனர்.
இதனால் உள்ளூர் வியாபாரிகள் பொருள்களை விற்க முடியாமல் முடங்கி கிடப்பதால், கடன் தொல்லைக்கு ஆளாகி வாழ்வாதாரம் பாதித்து உள்ளனர். இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் பலனில்லை. எனவே உள்ளூர் வியாபாரிகள், குடும்பத்தினர் நலன் கருதி தற்காலிக கடைகள் அமைக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தனர்.