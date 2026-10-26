சுந்தரராஜ பெருமாளுக்கு தைலக்காப்பு உற்ஸவம்: அழகர் மலை தீர்த்தம் அபிஷேகம்
சுந்தரராஜ பெருமாளுக்கு தைலக்காப்பு உற்ஸவம்: அழகர் மலை தீர்த்தம் அபிஷேகம்
ADDED : அக் 25, 2026 02:28 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் தைலக்காப்பு உற்ஸவத்தில் நுாபுர கங்கை தீர்த்தத்தில் பெருமாளுக்கு புனித நீராட்டல் நடந்தது.
பரமக்குடி அழகர் கோயில் எனப்படும் சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தைலக்காப்பு உற்ஸவம் நடக்கிறது. அக்.,22 இரவு பெருமாள் சயன கோலத்தில் இருந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு பெருமாள் ஏகாந்த சேவையில் தீர்த்தவாரி மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். அங்கு அழகர் கோயில் கோபுர கங்கை தீர்த்தத்தில் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
பின்னர் வாசனை திரவியங்கள் மூலம் பெருமாளின் திருமுடியை அலங்கரித்து துாப தீப ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டது. நேற்று இரவு ஊஞ்சல் சேவையில் பெருமாள் அமர்ந்தார். இன்று சிறப்பு அலங்காரம், நாளை (அக்., 26) 5ம் நாள் விழாவில் இரவு கருட வாகனத்தில் வீதி உலாவும் நடக்கிறது. அப்போது பக்தர்களுக்கு பெருமாளின் அபிஷேக வாசனை திரவியங்கள் பிரசாதமாக வழங்கப்படும்.