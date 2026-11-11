/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பஞ்சந்தாங்கியில் பஸ் நிற்பதில்லை
UPDATED : நவ 10, 2026 05:02 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:58 PM
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திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணியில் இருந்து தினைக்குளம் வழியாக ரெகுநாதபுரம் செல்லும் சாலையில் பஞ்சந்தாங்கி உள்ளது. இங்கு கடந்த ஆண்டு ரூ.9 லட்சத்தில் புதிய பயணிகள் நிழற்குடை கட்டடம் அமைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் அவ்வழியாக பயணிக்கும் டவுன் பஸ்ஸ்டாப்பில் நிற்காமல் செல்வதால் மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
எனவே பயணியர் நிழற்குடை அருகே பஸ் நிறுத்தம் செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுத்தனர். ஓராண்டு முடிவதற்குள் பயணியர் நிழற்குடை பக்கவாட்டு பகுதியில் சேதமடைந்துள்ளது.