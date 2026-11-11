/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/மெக்கானிக் பலி
ADDED : நவ 10, 2026 07:27 PM
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கீழக்கரை: கீழக்கரை அருகே சிங்காரத்தோப்பை சேர்ந்தவர் டூவீலர் மெக்கானிக் ராம்கி 32.
நேற்று (நவ.,9) இரவு கடையை மூடிவிட்டு இரவு 10:00 மணிக்கு டூவீலரில் சிங்காரத்தோப்பு பகுதியில் உள்ள சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது மாடு ஒன்று எதிர்பாராமல் குறுக்கே வந்தது. சாலையில் தேங்கியிருந்த நீரில் சறுக்கி ரோட்டில் நின்ற மாட்டின் மீது டூவீலர் மோதிய விபத்தில் மெக்கானிக் ராம்கி தலையில் காயமடைந்து உயிரிழந்தார். இவருக்கு மனைவி மற்றும் இரு மகன்கள் உள்ளனர். கீழக்கரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.