வி.சேதுராஜபுரத்திற்கு பாலம் அமைத்து தர கோரிக்கை மழைக் காலங்களில் தொடரும் அவதி
வி.சேதுராஜபுரத்திற்கு பாலம் அமைத்து தர கோரிக்கை மழைக் காலங்களில் தொடரும் அவதி
ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே எஸ்.தரைக்குடிக்கு செல்லக்கூடிய வழியில் உள்ள இணைப்புச் சாலை பகுதியில் தரைப்பாலம் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது. எனவே கிராம மக்களின் நலன் கருதி புதிய சிறுபாலம் அமைத்து தர மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். வி.சேதுராஜபுரத்தை சேர்ந்த முத்து வல்லாயுதம் கூறியதாவது:
கடந்த பல ஆண்டுகளாக 6க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு செல்வதற்கு பிரதான சாலையாக உள்ள வி.சேதுராஜபுரம் - தரைக்குடி செல்லும் இணைப்புச் சாலையில் மழை காலங்களில் தண்ணீர் இடுப்பளவிற்கு கடந்து செல்லும். இதனால் தரைப்பாலத்தின் வழியாக செல்வதில் பெரும் சிக்கல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீடித்து வருகிறது. எனவே சுற்றுவட்டார கிராம மக்களின் நலன் கருதி குறிப்பிட்ட தொலைவிற்கு பாலம் அமைத்து தர வேண்டும்.
இதன் மூலம் வி.சேதுராஜபுரம், உச்சிநத்தம், அன்னப்பூவன் நாயக்கன்பட்டி, செஞ்சடைநாதபுரம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள், பள்ளி மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் நீண்ட காலமாக உள்ள மக்கள் பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றார்.
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