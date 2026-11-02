/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/புரோட்டா மாஸ்டர் பலி
UPDATED : நவ 01, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:44 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை அருகே திருத்தேர்வளை கீழக்கோட்டை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மணிமுத்து 52.
சென்னையில் புரோட்டா மாஸ்டராக வேலைபார்ததார். விவசாய பணிக்காக ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு சொந்த ஊருக்கு வந்த இவர் திருத்தேர்வளை விலக்கு ரோடு பாலத்தில் அமர்ந்திருந்த போது தவறி கீழே விழுந்தார். ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபட்டு அங்கு இறந்தார். திருவாடானை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.