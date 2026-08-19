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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ ஆதரவற்ற  பெண்கள்  நலவாரியத்தில்  பதிவு  செய்து நிதியுதவி பெறலாம்

﻿ ஆதரவற்ற  பெண்கள்  நலவாரியத்தில்  பதிவு  செய்து நிதியுதவி பெறலாம்

﻿ ஆதரவற்ற  பெண்கள்  நலவாரியத்தில்  பதிவு  செய்து நிதியுதவி பெறலாம்

ADDED : ஆக 13, 2026 12:40 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 12:40 AM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஆதரவற்ற பெண்கள், தமிழ்நாடு கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துநிதியுதவி பெறலாம்.

தமிழ்நாடு கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியம் சார்பில்தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள், சுயதொழில் துவங்க நிதியுதவிகள் வழங்கி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.

நல வாரியத்தில் இதுவரை பதிவு செய்யாத தகுதியுள்ள பெண்கள் www.tnwidowwelfareboard.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், ராமநாதபுரம் வழியாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

வாரியத்தில் பதிவு செய்யும் மகளிர் சொந்தமாக சுயதொழில் துவங்கி வருமானம் ஈட்டும் வகையில், உரிய தொழில் திறன் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு பங்களிப்புத் தொகையாக ரூ.50ஆயிரம் வழங்கப்படும்.

கைம்பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்ற மகளிர், திருமணம் ஆகாத முதிர்கன்னிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தங்களின் ஆதார் கார்டு, புகைப்படங்கள், ஜாதிச்சான்றிதழ், வருமானச்சான்று,உரிய விவகாரத்து, இறப்புச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றுடன் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தை அணுகி வாரியத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு 04567-- 230 466 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

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