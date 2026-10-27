/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/திருவாசகம் முற்றோதல்
UPDATED : அக் 27, 2026 03:55 AM
ADDED : அக் 26, 2026 08:14 PM
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கமுதி: கமுதி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு தியான மண்டபத்தில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் சிந்தனை மன்றம் சார்பில் திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்ச்சி நடந்தது. நேதாஜி சுவாமிநாதன் தலைமை வகித்தார். சிந்தனை மன்றத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆறுமுகம், பகவதி அறக்கட்டளை தலைவர் வெள்ளைபாண்டியன் முன்னிலை வகித்தனர்.
நுாறுக்கும் மேற்பட்ட சிவனடியார்கள் தேவாரம், திருவாசகம் ஆன்மிக பாடல்கள் பாடி முற்றோதல் செய்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர். ஆப்பநாடு மறவர் சங்கத் தலைவர் சண்முகபாண்டியன், செயலாளர் குணசேகரன், பொருளாளர் முத்துராமலிங்கம், சிவனடியார்கள், பொதுமக்கள், சிந்தனை மன்றம் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.