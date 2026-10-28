உதயநிதி நண்பர்களால் மொத்த மதச்சார்பற்ற கூட்டணியும் தோல்வி அடைந்து விட்டது: காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கடும் தாக்கு
உதயநிதி நண்பர்களால் மொத்த மதச்சார்பற்ற கூட்டணியும் தோல்வி அடைந்து விட்டது: காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கடும் தாக்கு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:54 PM
கமுதி: ‘‘தி.மு.க., முன்னாள் துணை முதல்வர் உதயநிதி நண்பர்களால் மொத்த மதச்சார்பற்ற கூட்டணியும் தோல்வியடைந்தது,’’ என, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி பசும்பொன்னில் காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கடுமையாக குற்றம்சாட்டினார்.
ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜையையொட்டி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் சிலைக்கு காங்., மாவட்ட தலைவர் ராஜாராம் பாண்டியன் கோபால் தலைமையில் காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம்தாகூர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார். நினைவிட பொறுப்பாளர்களிடம் நலம் விசாரித்து புகைப்பட கண்காட்சி, பூஜை அறையையும் அவர் பார்வையிட்டார்.
பின் அவர் கூறியதாவது:
அக்.,30ல் டில்லியில் அகில இந்திய எம்.பி.,க்கள் போராட்டம் நடக்கிறது. ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள உள்ளேன். டில்லியில் மக்கள் பார்க்கக்கூடிய வகையில் முத்துராமலிங்கத்தேவர் சிலையை வைக்க கோரிக்கை விடுக்கிறேன். துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பசும்பொன் வருவதை வரவேற்கிறேன்.
மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணி அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சியிலும் வெற்றி பெறும்.
எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் ஊழல், லஞ்சத்திற்கு எதிராக பேசிவிட்டு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஊழல் லஞ்சம் குறித்து எதுவும் கூறுவது கிடையாது. முதல்வர் விஜய் லஞ்சம், ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை கொடுப்பதற்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார். சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் என்ற முறையில் போலீசாருக்கு முதல்வர் போதிய சுதந்திரம் கொடுத்திருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி இருந்த போது அவர் ஆடிய ஆட்டமும், பாட்டமும் அதிகார துஷ்பிரயோகமும் ஊர் அறிந்த உண்மை. உதயநிதி அவருடைய நண்பர்கள் நாட்டை சூறையாடிய விதம், சம்பாதித்த பணம், செய்த ஊழலும் வாங்கிய லஞ்சமும், கொண்டாடிய விதங்களும் எல்லோருக்கும் தெரியும். அதனால் தான் தமிழக மக்கள் தண்டிக்கிறார்கள். உதயநிதி நண்பர்களால் தான் மொத்த மதச்சார்பற்ற கூட்டணியும் தோல்வியடைந்தது.
லஞ்சம் வாங்கக் கூடாது என்பதில் முதல்வர் விஜய தெளிவாக இருக்கிறார். லஞ்சம் வாங்கியவரை விடக்கூடாது என்றும் தெளிவாக இருக்கிறார் என்றார்.