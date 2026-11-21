விவசாயிகள் குமுறல் நீர் நிலைகளை துார்வாரவில்லை, உரம் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை கலெக்டர் வராமல் கூட்டம் நடத்த வேண்டாம் என விவசாயிகள் போராட்டம்
விவசாயிகள் குமுறல் நீர் நிலைகளை துார்வாரவில்லை, உரம் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை கலெக்டர் வராமல் கூட்டம் நடத்த வேண்டாம் என விவசாயிகள் போராட்டம்
UPDATED : நவ 21, 2026 05:52 AM
ADDED : நவ 20, 2026 06:04 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நீர்நிலைகள், வரத்து கால்வாய்களின் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி துார்வாரவில்லை என விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர். கலெக்டர் வராமல் கூட்டம் நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒரு தரப்பினர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலரை முற்றுகையிட்டனர்.
ராமநாதபுரம் பழைய கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடந்தது. மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சங்கரநாராயணன் தலைமை வகித்தார். வேளாண் இணை இயக்குநர் மேரி ஐரின் ஆக்னிட்டா, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொ) வாசுகி, கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் ஜினு, மத்திய கூட்டுறவு வங்கி இணைப்பதிவாளர் மேலாண்மை இயக்குநர் ராஜலெட்சுமி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். வேளாண் உதவி இயக்குநர் (தரம், உரக்கட்டுபாடு ) நாகராஜன், மத்திய அரசின் தேசிய மானிய உரங்களின் விற்பனை கட்டமைப்பு பயன்பாடு, அடையாள எண் அவசியம் குறித்து விரிவாக பேசினார். அப்போது சில விவசாயிகள் உரக்கடைகளில் விலைப்பட்டியல் வைப்பது இல்லை. கூடுதல் விலைக்கு விற்கின்றனர். காப்பீடு பதிவு செய்ய கைரேகை கட்டாயம் என புதிது, புதிதாக கொண்டு வந்து எங்களை சிரமப்படுத்துகின்றனர்.
கூட்டத்தில் குறைகளை கேட்க மட்டுமே செய்கின்றனர், தீர்ப்பது இல்லை. கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் வராமல் கூட்டம் நடத்தக் கூடாது. அவர் வரும் நாளில் கூட்டம் நடத்துங்கள் என ஒரு தரப்பு விவசாயிகள் மாவட்ட வருவாய் அலுவலரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதம் செய்தனர். கலெக்டர் முக்கிய வேலையாக உள்ளார், அடுத்து வட்டார வாரியாக குறைகளை தெரிவிக்கலாம் என்றார். அப்போது சில விவசாயிகள் வெளி நடப்பு செய்தனர். இதனை கேள்விப்பட்ட கலெக்டர் முக்கிய நிர்வாகிகளை தனது அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து வீடியோ கான்பிரன்ஸ் இடைப்பட்ட நேரத்தில் மனு வாங்கினார். அப்போது ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கருங்குடி ஊராட்சி பால்குளம் ஊரில் நீர்வளத்றை கண்மாயில் ஆக்கிரமிப்புகள் நிறைய உள்ளன. 4 முறை மனு அளித்தும் துார்வாரவில்லை என காவிரி, வைகை-கிருதுமால்- குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் நீர்பாசன கூட்டமைப்பு மாவட்ட செயலாளர் மலைச்சாமி தலைமையில் கலெக்டரிடம் புகார் தெரிவித்தனர். ஒரு வாரத்தில் நேரடியாக கண்மாயை பார்வையிட்டு துார்வார நடவடிக்கை எடுப்பதாக கலெக்டர் கூறினார்.
பரமக்குடி உழவர்சந்தை அருகே ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமாக உள்ளது, பலமுறை கூறியும் நகராட்சி கண்டுகொள்வது இல்லை. பஸ் ஸ்டாண்டில் கழிப்பறை வசதியின்றி மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். கமுதி, முதுகுளத்துார் பகுதிகளில் சம்பா மிளகாய் நாற்று பண்ணை அமைக்க வேண்டும். அரசு அறிவித்தப்படி ரூ.75 பயிர் கடன் தள்ளுபடியை பகுதி, பகுதியாக வழங்காமல் முழுமையாக வழங்க வேண்டும்.
திருப்புல்லாணி, கீழக்கரை ரோட்டில் வாய்க்கால் வழியாக சேதுக்கரை கடலில் வீணாகும் மழை நீரை சேமித்து வயல்களுக்கு செல்லும் வகையில் வழிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றனர். சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் மூலம் தீர்வு காணப்படும் என மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தெரிவித்தார். --