மழை காலத்தை சமாளிக்க தீயணைப்புத்துறை தயார்

UPDATED : அக் 11, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 11, 2026 04:06 PM
திருவாடானை: பருவமழை துவங்க இருப்பதை முன்னிட்டு மக்கள் இடர்பாடுகளிலிருந்தும், விஷஜந்துகளின் ஆபத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க திருவாடானை தீயணைப்புத்துறையினர் ஆங்காங்கே விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருவாடானை தீயணைப்புத்துறை நிலைய அலுவலர் முருகானந்தம் கூறியதாவது– பருவமழை காலங்களில் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தீயணைப்புதுறை தயாராக உள்ளது. மழை, வெள்ளத்திலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க எங்களது மீட்புபடையினர் நவீன பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் வந்து பணிகளில் ஈடுபடுவார்கள். வீடுகளில் பாம்புகள் புகுந்தால் தன்னிச்சையாக பாம்புகளை பிடிக்கவோ, அல்லது விரட்டவோ முயல வேண்டாம். உடனடியாக தீயணைப்புத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தால் பாம்பை உயிருடன் பிடித்து வனப்பகுதியில் விடப்படும். மழை வெள்ள இடர்பாடுகளை எதிர்கொள்ள தீயணைப்புத்துறையினர் 24 மணி நேரமும் தயார் நிலையில் உள்ளனர் என்றார்.