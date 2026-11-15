வீட்டின் முன் நிறுத்தியிருந்தகாரை நொறுக்கிய கூலிப்படை
வீட்டின் முன் நிறுத்தியிருந்தகாரை நொறுக்கிய கூலிப்படை
UPDATED : நவ 14, 2026 03:36 AM
ADDED : நவ 13, 2026 07:19 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டையில் இரவில் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தப்பட்டிருந்த காரை கூலிப்படையினர் அடித்து நொறுக்கினர்.
முத்துப்பேட்டை சேதுநகரை சேர்ந்தவர் சுயம்புராஜன். இவரது உறவினர் திருமண விழா நேற்று (நவ.,12) நடந்தது. திருமணம் முடிந்த பின் வீடு திரும்பிய சுயம்புராஜன் தனது காரை வீட்டிற்கு வெளியே நிறுத்தியுள்ளார். இரவில் வீட்டிற்கு வெளியே பயங்கர சத்தம் கேட்டதையடுத்து வெளியே வந்து பார்த்துள்ளார். வெளியே வந்து பார்த்த போது காரின் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனிடையே சத்தம் கேட்டு அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் வெளியே வந்த போது சிலர் ஆயுதங்களை காட்டி மிரட்டி விட்டு டூவீலர்களில் தப்பி சென்றனர். இதுகுறித்து உச்சிப்புளி போலீசில் சுயம்புராஜன் புகார் அளித்தார். அதில், முன் விரோதம் காரணமாக சிலர் கூலிப்படையினருடன் வந்து காரை உடைத்ததாக கூறியுள்ளார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.