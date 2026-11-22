/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/அரசு மாணவர் விடுதி தேவை
UPDATED : நவ 21, 2026 07:46 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:40 PM
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உத்தரகோசமங்கை: உத்தரகோசமங்கை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 6 முதல் பிளஸ் 2 வரை வகுப்புகள் உள்ளன. இங்கு பள்ளி அருகே செயல்பட்டு வந்த ஆதிதிராவிடர் நலத்துறைக்கு சொந்தமான விடுதி சேதமடைந்ததால் முழுவதுமாக இடித்து அகற்றப்பட்டது. 2022 முதல் தனியார் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கூறியதாவது:
பள்ளிக்கு அருகிலேயே விடுதி அமைந்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தற்போது விடுதி தனியார் வாடகை கட்டடத்தில் சற்று தொலைவில் உள்ள உத்தரகோசமங்கையில் இயங்கி வருகிறது. எனவே மாணவர்களின் நலன் கருதி ஏற்கனவே இருந்த இடத்தில் புதியதாக மாணவர் விடுதி அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.