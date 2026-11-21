/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/இருளில் பாம்பன் பாலம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:10 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:10 PM
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ராமேஸ்வரம்:
பாம்பன் பாலத்தில் இரவு நேரத்தில் மின்விளக்குகள் செயல்படாததால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
பாம்பன் பாலத்தின் இருபுறமும் 400க்கும் மேற்பட்ட மின் விளக்குகள் உள்ளன. இவற்றில் பகலில் எரியும் பெரும்பாலான விளக்குகள், இரவு நேரங்களில் செயல்படுவதில்லை. 30 விளக்குகள் வரை மட்டுமே இரவில் எரிகின்றன. இதனால் போதிய வெளிச்சமின்றி வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. பாம்பன் ரயில் பாலம், கடல் அழகை கண்டு ரசிக்கும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு சமூக விரோதிகளால் அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.
எனவே மின்விளக்குகளை முறையாக பராமரித்து, இரவு நேரங்களில் அவற்றை ஒளிரச்செய்ய ராமேஸ்வரம் நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.