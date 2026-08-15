நான்கு மாதங்களுக்கும் மேலாக செலவின பட்டியல் தொகைக்காக காத்திருக்கும் ஊராட்சி செயலர்கள் அரசிடம் வலியுறுத்தும் நிலை
நான்கு மாதங்களுக்கும் மேலாக செலவின பட்டியல் தொகைக்காக காத்திருக்கும் ஊராட்சி செயலர்கள் அரசிடம் வலியுறுத்தும் நிலை
ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM
திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி யூனியனுக்கு உட்பட்ட ஊராட்சிகளில் செலவினப்பட்டியல்களை காண்பித்து தொகை பெற முடியாத நிலை இருப்பதாக ஊராட்சி செயலாளர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
திருப்புல்லாணி யூனியனில் 33 கிராம ஊராட்சிகள் உள்ளன. இங்கு கடந்த மே மாதம் முதல் தற்போது வரை ஊராட்சி செயலர்கள் தாங்கள் செலவழித்த தொகைக்கு நியாயமான பில் தொகை இருந்தாலும் அவற்றை பெறுவதில் யூனியன் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து மெத்தனம் காட்டி வருவதாக வேதனை தெரிவித்தனர்.
ஊராட்சி செயலர்கள் கூறியதாவது:
பல ஊராட்சி செயலர்கள் தீர்க்கப்படாத பிரச்னையை உடனே தீர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் குடிநீர் சேவை, தெரு விளக்குகள் எரிதல், துாய்மை பணியை கண்காணித்தல், பொது சுகாதாரம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பிரச்னைகளை தீர்த்து கிராம ஊராட்சிகளை வழி நடத்துகின்றனர். இந்நிலையில் அதற்கான செலவின பட்டியல்களை காண்பித்து தொகை வழங்குவதில் அதிகாரிகள் அதிக மெத்தனம் காட்டுகின்றனர்.
இதனால் சமீப காலமாக நடக்கும் கூட்டங்களில் எங்களின் ‘கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாயுங்கள்’ என கூறினாலும் பொறுங்கள், பார்ப்போம் என சொல்கின்றனர். இதே நிலை தொடர்ந்தால் எங்களை போராடும் நிலைக்கு தள்ளி விடுவார்கள் என வேதனை தெரிவித்தனர். ஊராட்சி செயலர்களின் அத்தியாவசிய நிதியை சம்பந்தப்பட்ட யூனியன் அலுவலர்கள் விடுவிப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதனால் பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய கோரிக்கைகளை இன்னும் யூனியிலிருந்து பணமே வரவில்லை. எப்படி செலவு செய்து அந்த தொகையை நாங்கள் பெறுவது என அங்கலாய்க்கும் நிலையும் தொடர்கிறது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்க வேண்டும் என்றனர்.
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