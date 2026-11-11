நடுரோட்டில் அரசு பஸ் பிரேக்டவுன் தள்ளுவண்டி மாடலான அவலநிலை
நடுரோட்டில் அரசு பஸ் பிரேக்டவுன் தள்ளுவண்டி மாடலான அவலநிலை
ADDED : நவ 05, 2026 05:39 PM
முதுகுளத்துார்: கமுதியில் இருந்து முதுகுளத்துார் இயக்கப்பட்ட அரசு பஸ் முதுகுளத்துார் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் அருகே பிரேக்டவுன் ஆனதால் பயணிகள் உதவியுடன் பஸ்சை தள்ளி விட்டனர்.
கமுதியில் இருந்து முதுகுளத்துார் வரை இன்று (நவ.,5) அரசு பஸ் இயக்கப்பட்டது. இந்த பஸ் முதுகுளத்துார் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் அருகே சென்ற போது திடீரென பிரேக்டவுன் ஆனது. பஸ்சில் இருந்த பயணிகள் பஸ்சை தள்ளி விட்டனர். இங்கு மக்கள் அதிகம் வந்து செல்லும் முக்கியமான ரோடு என்பதால் இப்பகுதியில் சிறிது நேரம் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர். நடு ரோட்டில் அரசு பஸ் பிரேக் டவுன் ஆனதால் தள்ளுவண்டி மாடலாக மாறியுள்ளது. எனவே இனி வரும் நாட்களில் அரசு பணிமனையில் இருந்து பஸ் இயக்கப்படும் போது முழுமையாக பரிசோதனை செய்து இயக்க வேண்டும். பயணத்தில் செல்லும் போது பயணிகள் பாதிக்கப்படாத வகையில் பஸ் பிரேக் டவுன் ஏற்படாமல் இருக்க சம்பந்தப்பட்ட போக்குவரத்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.