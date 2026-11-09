சிக்கல் பெரிய பாசன கண்மாயை முறையாக துார்வாரக் கோரிக்கை
சிக்கல் பெரிய பாசன கண்மாயை முறையாக துார்வாரக் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 08, 2026 11:22 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:38 PM
சிக்கல்: சிக்கல் பாசன பெரிய கண்மாய் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமானது. 9 கி.மீ., சுற்றளவு கொண்டது. 35க்கும் மேற்பட்ட குக்கிராமங்களை உள்ளடக்கியது. சிக்கல் கண்மாய் பாசனத்தை நம்பி பல ஹெக்டேரில் நெல் விவசாயம் நடக்கிறது.
கோடை காலத்தில் பருத்தி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில் நடப்பாண்டிற்கு சிக்கல் பெரிய கண்மாயை மராமத்து செய்யும் பணி நடக்கிறது. ரூ.3.75 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் நடந்து வரும் வேளையில் கண்மாய்க்குள் ஏராளமான சீமைக் கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளது. சிக்கலை சேர்ந்த விவசாயி பாலமுருகன் மற்றும் ஸ்டாலின் ஆகியோர் கூறியதாவது:
சிக்கல் பாசன கண்மாய் மூலமாக ஏராளமான சுற்றுவட்டார கிராமங்களுக்கு பயனுள்ளதாக விளங்குகிறது. இங்கு ஒவ்வொரு பருவமழை காலங்களிலும் தண்ணீர் தேங்கினாலும் சீமைக் கருவேல மரங்களின் ஆக்கிரமிப்புகளால் முறையாக தேக்க வழியின்றி உள்ளது. முறையாக தூர்வாரவில்லை.
அதிகாரிகள் ஆய்வுக்கு கூட வருவதில்லை. வைகையில் இருந்து வரக்கூடிய உபரி நீர் கடம்போடை வரத்துக்கால்வாய் மூலம் வருகிறது. கண்மாய் கரைகளை மட்டும் பலப்படுத்தும் நிலையில் உட்புறங்களில் வளர்ந்துள்ள முள் மரங்களை அகற்றாமல் உள்ளனர். இதனால் உரிய பயனில்லை. எனவே தண்ணீரைத் தேக்கும் வகையில் மராமத்து பணிகளை செய்ய அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும் என்றனர்.