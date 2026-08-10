/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கடலாடியை குளிர்வித்த மழை
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:47 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:40 PM
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கடலாடி:கடலாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மதியம் 3:00மணிக்கு மேகம் கருமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது.
மாலை 5:30 முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு தொடர்ந்து மழை பெய்தது. பெருவாரியான விவசாய நிலப் பகுதிகளில் நிலங்களை உழவு செய்துள்ள நிலையில் தற்போது பெய்து வரும் கோடை மழை பயனுள்ளதாக அமையும். கண்மாய், ஊருணி உள்ளிட்டவையில் தண்ணீர் தேங்கும் பட்சத்தில் கால்நடைகளுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.