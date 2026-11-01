/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ரோட்டில் கழிவுநீரால் நோய் பரவும் அபாயம்
UPDATED : அக் 31, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:02 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் பேரூராட்சியில் கடலாடி ரோடு பகுதியில் ரோட்டில் கழிவுநீர் தேங்குவதால் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
முதுகுளத்தூர் பேரூராட்சி மறவர் தெரு, காவல்காரன் சந்து, கடலாடி ரோடு பகுதியில் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் கழிவுநீர் செல்வதற்காக ரோட்டோரத்தில் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலையில் கால்வாயில் முழுவதும் கழிவு நீர் செல்லாததால் தேங்கி ரோட்டில் ஓடுகிறது.
இதனால் ரோட்டில் கழிவுநீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளதால் சுகாதாரக் கேடு ஏற்பட்டு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. இவ்வழியே வரும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே கழிவுநீர் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.