/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/சேதமடைந்த நிலையில் திருப்புல்லாணி - ரெகுநாதபுரம் ராணி மங்கம்மாள் சாலை
சேதமடைந்த நிலையில் திருப்புல்லாணி - ரெகுநாதபுரம் ராணி மங்கம்மாள் சாலை
சேதமடைந்த நிலையில் திருப்புல்லாணி - ரெகுநாதபுரம் ராணி மங்கம்மாள் சாலை
UPDATED : அக் 19, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 19, 2026 03:54 PM
அ நிறம் | அளவு
ரெகுநாதபுரம்: திருப்புல்லாணியில் இருந்து ரெகுநாதபுரம் செல்லும் 12 கி.மீ., ராணி மங்கம்மாள் சாலையில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் சேதமடைந்துள்ளது.
முன்பு சேதமடைந்த நிலையில் உள்ள ரோடுகள் இருந்த நிலையில் பொதுமக்கள் புகார் அளித்தால் உடனடியாக அவற்றை நிவர்த்தி செய்து வந்தனர். தற்போது சாலையின் இரு புறங்களிலும் சீமைக் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளது. நயினாமரைக்கானில் இருந்து ரெகுநாதபுரம் செல்லும் ராணி மங்கம்மாள் சாலையின் நடுவே சேதமடைந்த பள்ளங்களை சரி செய்யக்கூட மனமில்லாத நிலையில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளனர்.
எனவே ராமநாதபுரம் மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.