/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ஆமை உயிருடன் மீட்பு: கடலில் விடபட்டது
UPDATED : அக் 22, 2026 03:35 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:34 PM
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தொண்டி: தொண்டி அருகே புதுக்குடியை சேர்ந்தவர் மணிராஜ் 30.
இவர் சக மீனவர்களுடன் நேற்று (அக்.,21) நாட்டுபடகில் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றார். வலையை விரித்து மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக அவர்களின் வலையில் 30 கிலோ எடையுள்ள கடல் ஆமை சிக்கியது. ஆமைக்கு காயம் ஏற்படாதவாறு கவனத்துடன் வலையை அறுத்து கடலில் விட்டனர். வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி கடல் ஆமையை பிடிக்க கூடாது என்பதால் ஆமையை உயிருடன் விட்டதாகவும், வலையை கத்தியால் அறுத்ததால் வலை சேதமடைந்ததாகவும் மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.