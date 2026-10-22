நவீன காலத்திலும் கம்பீரம் மாறாத கிராமத்து டீக்கடை மர இருக்கை: பாரம்பரிய டீக்கடை இருக்கை
நவீன காலத்திலும் கம்பீரம் மாறாத கிராமத்து டீக்கடை மர இருக்கை: பாரம்பரிய டீக்கடை இருக்கை
UPDATED : அக் 20, 2026 06:04 AM
ADDED : அக் 19, 2026 04:26 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே மேலக்கொடுமலுார் குமரக்கடவுள் முருகன் கோயில் முன்பு உள்ள டீக்கடையில் பழமை மாறாமல் மரத்தால் இருக்கை அமைக்கப்பட்டு அமரும் இடமாக மட்டுமல்லாமல் மக்களின் வாழ்வியலுடன் கலந்த ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்குகின்றன.
மேலக்கொடுமலுார் குமரக்கடவுள் முருகன் கோயில் முன்பு கடந்த பல ஆண்டுகளாக ராமசாமி டீக்கடை நடத்தி வருகிறார். இங்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உறுதியான வேப்ப மரம், ஆலமரம் அல்லது பனை மரம் பலகைகளைக் கொண்டு இருக்கை செய்யப்பட்டுள்ளன. இவை பழமை மாறாமல் உள்ளது. இதன் நினைவுகள் குறித்து மக்கள் கூறியதாவது:
இருக்கை பாரம்பரிய முறையில் மரங்களால் செய்யப்பட்டுள்ளது. காலங்கள் கடந்தாலும் இவற்றின் உறுதியும் பழமையும் மாறுவதில்லை. அதே போன்று நகரத்தில் உள்ள ஹோட்டலில் தனித்தனி இருக்கைகள் இல்லாமல் நீளமான இருக்கைகளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் முன்பின் தெரியாதவர்கள் கூட அருகருகே அமர்ந்து இணக்கமாக உள்ளனர்.
அதே போல் அரசியல், விவசாயம், உலக நடப்புகள் முதல் உள்ளூர் செய்திகள் வரை அனைத்தையும் விவாதிக்கும் ஒரு நாடாளுமன்றமாகவே இந்த இருக்கைகள் செயல்படுகின்றன. தற்போதைய சூழலில் நவீன காபி கடைகளில் சொகுசு இருக்கைகள் மத்தியில் இது போன்று பழமை மாறாத மர இருக்கை கிராமத்து நினைவுகளையும், மனிதர்களுக்கு இடையிலான நெருக்கத்தையும் நினைவூட்டி வருகின்றது.
காலங்கள் மாறி தொழில் நுட்பங்கள் வளர்ந்தாலும் கிராமத்து டீக்கடைகளின் இந்த மர இருக்கைகள் இன்றும் மனிதர்களை ஜாதி, மத பேதமின்றி ஒன்றிணைக்கும் பாசப்பாலமாகவே திகழ்கின்றன. இதே போன்ற பழமை மாறாத இருக்கை முதுகுளத்துார் பகுதியில் ஒரு சில டீக்கடைகளில் உள்ளது என்றனர்.