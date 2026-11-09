நிலத்தில் விவசாயம் செய்து திருவிழா நடத்தும் கிராமத்து மக்கள்
நிலத்தில் விவசாயம் செய்து திருவிழா நடத்தும் கிராமத்து மக்கள்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:37 PM
முதுகுளத்துார்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்துார் அருகே விளங்குளத்துார் கிராமத்தில் பல ஆண்டுகளாக விவசாயிகள் பொதுவான நிலத்தில் வீட்டுக்கு ஒருவர் வீதம் விவசாயம் செய்து அதில் கிடைப்பதை கோயில் திருவிழாவிற்கு பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
விளங்குளத்துார் கிராமத்தில் தெற்கு தெரு, சுப்பிரமணியபுரம், இந்திரா நகர் ஆகிய மூன்று தெருக்களில் 250க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்கு விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. கிராமத்தில் பொதுவாக ஒரு ஏக்கர் விவசாய நிலத்தில் பல ஆண்டுகளாக நெல், மிளகாய் போன்ற விவசாயம் செய்கின்றனர். இந்நிலத்தை பொது புன்செய் என்று அழைக்கின்றனர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்திரை மாதம் முதல் நாளில் ஏர் பூட்டுதல், விதைப்பு பணிகளை கிராம மக்கள் கொண்டாடி விவசாயப் பணிகளை துவங்குகின்றனர். இந்த பொதுநிலத்தில் குடும்பத்தில் ஒருவர் வீதம் எந்த பணியாக இருந்தாலும் அனைவரும் கலந்து கொண்டு விவசாயப் பணிகளை செய்கின்றனர். அப்பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் கூறியதாவது:
பல ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கிராம மக்கள் ஒற்றுமையாக பொது புன்செய் நிலத்தில் விவசாயம் செய்து வருகிறோம். விவசாயத்திற்கு உழவு, உரம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்குவதற்கு தேவைப்படும் பணம் கிராம பொது கணக்கிலிருந்து செலவு செய்யப்படுகிறது. குடும்பத்தில் ஒருவர் வீதம் விவசாய பணியில் கலந்து கொண்டு வேலை செய்ய வேண்டும்.
உழவு செய்தல், விதைத்தல், களை எடுத்தல், நீர் பாய்ச்சுதல், கதிர் அறுவடை செய்யும் பணிகளில் அனைவரும் கலந்து கொள்வோம். அறுவடை செய்யும் நெல்லை சேமித்து வைத்து பங்குனி மாதம் முருகன் கோயிலில் நடைபெறும் பங்குனி உத்திர திருவிழாவில் சமையல் செய்து பொது அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. இது போன்ற பொது விஷயங்களில் குடும்பத்தில் ஒருவர் கலந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.
இதனால் அனைத்து விவசாய வேலைகளிலும் அனைவரும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது போன்ற விவசாயத்தை காலம் காலமாக நடைமுறையில் கொண்டுள்ளோம். முதியோர்கள் விவசாயத்தை செய்வதோடு இளைஞர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்து வருகின்றனர். இனிவரும் காலங்களிலும் இந்தநிலை மாறாமல் கடைபிடிப்போம் என்றார்.