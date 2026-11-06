/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கழிவு நீரால் ரோட்டில நடக்க கூட முடியல
UPDATED : நவ 06, 2026 12:08 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:55 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகரில் பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பின்றி ரோட்டில் ஓடுவதால் நடந்து கூட செல்ல முடியாமல் மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் நகரில் 33 வார்டுகளிலும் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் தொடர் பராமரிப்பின்றி குழாய்கள் சேதமடைந்து, அடைப்புகள் காரணமாக கழிவுநீர் தேங்குவது வாடிக்கையாகியுள்ளது. குறிப்பாக அகில் கிடங்கு வீதியில் ஆறாக கழிவுநீர் ஓடுகிறது.
இதனால் ரோட்டில் நடந்து செல்ல முடியாமல் மக்கள் சிரமப்பட்டனர். புகாரின் பேரில் நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் சரி செய்தனர். இருப்பினும் இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.--