/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ காரங்காடு சர்ச் விழாவில் தேர்பவனி
ADDED : ஆக 02, 2026 11:41 PM
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தொண்டி: தொண்டி அருகே காரங்காட்டில் செங்கோல் மாதா சர்ச் திருவிழா கடந்த ஜூலை 24ல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக நேற்று முன்தினம் தேர்பவனி நடந்தது. முன்னதாக ஆர்.எஸ்.மங்கலம் மறைவட்ட அதிபர் தேவசகாயம், காரங்காடு பாதிரியார் ரெமிஜியஸ் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி நடந்தது.
அதனை தொடர்ந்து நற்கருணை பவனியும், ஆராதனையும் நடந்தது. புனித செபஸ்தியார், புனித சவேரியார், புனித செங்கோல்மாதா ஆகிய தேர்கள் முக்கிய வீதிகள் வழியாக பவனி வந்தனர். காரங்காடு, சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் பங்கேற்றனர். நேற்று கொடியிறக்கம் நடந்தது.