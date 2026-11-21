மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் சிங்கப்பெண் படை சேவை தேவை
மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் சிங்கப்பெண் படை சேவை தேவை
UPDATED : நவ 20, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
சாயல்குடி: சிக்கல், சாயல்குடி, கடலாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள கல்லுாரிகள், பள்ளிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் சிங்கப்பெண் படை சேவை தேவையாக உள்ளது என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
பொது இடங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் மக்கள் கூடும் பகுதிகளில் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மற்றும் ரோந்து பணிகளை மேற்கொள்ளவும், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்காக வாய்ப்புள்ள பகுதிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து அங்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தவும் போலீசாரின் மீது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கிடையே உள்ள அச்சத்தை போக்கி பாதுகாப்பான உணர்வை, நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி உதவுவதே சிங்கப்பெண் திட்டத்தின் நோக்கம்.
இந்நிலையில் சாயல்குடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சிங்கப்பெண் மூலம் சேவைகள் தொடர்வதற்கு உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்க வேண்டும். எனவே சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.