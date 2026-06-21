வழியில்லை கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் மழைநீர் வெளியேறுவதற்கு.. அமைச்சர் தொகுதியில் கால்வாய் பராமரிப்பு இல்லாத அவலம்
வழியில்லை கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் மழைநீர் வெளியேறுவதற்கு.. அமைச்சர் தொகுதியில் கால்வாய் பராமரிப்பு இல்லாத அவலம்
UPDATED : அக் 20, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:24 PM
ராமநாதபுரம்: ஆட்சி மாறினாலும் காட்சிகள் மாறவில்லை என்ற கதையாக, தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜிவ் திருவாடானை தொகுதிக்கு உட்பட்ட ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் மழைநீர் வடிகால்கள் பராமரிப்பின்றி, மழைநீர் வெளியேற வழியின்றி மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் உள்ளிட்ட தாழ்வான இடங்களில் குளம் போல் தேங்கியுள்ளது. நீரை முழுமையாக ஊருணிகளில் சேமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ராமநாதபுரம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை மாவட்ட முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு கன மழை பெய்தது. இதன் காரணமாக ராமநாதபுரம் நகர், சக்கரக்கோட்டை, பட்டணம்காத்தான் ஊராட்சிகளில் மழை நீர் வடிகால்கள் பராமரிப்படாமல் உள்ளதால் மழை நீர் செல்ல வழியில்லாமல் குளம் போல ரோடுகள், தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கியது.
டி–பிளாக் பஸ் ஸ்டாப் அருகே ரோட்டில் மரம் சாய்ந்து விழுந்தால் ராமேஸ்வரம் ரோட்டில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் மரத்தை அகற்றினர். குறிப்பாக அமைச்சர் ராஜிவின் திருவாடானை தொகுதிக்கு உட்பட்ட கலெக்டர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில் மழைநீர் வடிகால்கள் பராமரிப்பின்றி மண்மேவி உள்ளது. தரைப்பாலங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் குளம் போன்று மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதே போன்று ராமேஸ்வரம் ரோடு, பாரதிநகர் ரோட்டில் குளம் போல தேங்கியது. இப்பகுதியில் நடந்து செல்பவர்களும், இருசக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்களும் அவதிக்குள்ளாகினர். அரண்மனை பகுதியில் தேங்கிய மழைநீரால் வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டனர். நகர், புறநகர் பகுதிகளில் போதிய வடிகால் வசதியின்றி தண்ணீர் தாலுகா அலுவலகம் உட்பட அனைத்து இடங்களிலும் குளம் போல தேங்குவது வாடிக்கையாகியுள்ளது.
உடனடியாக அகற்றவில்லை என்றால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி நோய்த் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது என மக்கள் அச்சம் தெரிவித்தனர். எனவே மழைநீரை தடையின்றி ஊருணிகளில் சேமிக்க வாறுகால்களை சீரமைத்து ஆக்கிரிமப்புகளை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
* அமைச்சர் ஆய்வு: அமைச்சர் ராஜிவ், கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உடன் பட்டணம்காத்தான், ராமநாதபுரம் நகரில் மழைநீர் தேங்கிய இடங்களில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது பாரதிநகரில் ரோட்டில் இறந்து பல நாட்களான பூனை ஒன்று கிடந்தது. அதை கண்டுகொள்ளாமல் அவ்வழியாக அமைச்சர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நடந்து சென்றனர்.
இது அப்பகுதி மக்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து கேணிக்கரை ரோடு, ஓம்சக்தி நகர், பாரதிநகர், டி–பிளாக் ரோட்டில் மழைநீர் தேங்குவது குறித்து மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர். விரைவில் தண்ணீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.