போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கொண்டு செல்லப்பட்ட தேவர் தங்கக்கவசம்
போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கொண்டு செல்லப்பட்ட தேவர் தங்கக்கவசம்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM
கமுதி: பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் சிலைக்கு அணிவிக்கப்பட்ட 13.5 கிலோ எடை கொண்ட தங்கக்கவசம், போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மீண்டும் மதுரை வங்கிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் 119வது ஜெயந்தி, 64து குருபூஜை விழா அக்.30ல் நடந்தது. இதற்காக அ.தி.மு.க., சார்பில் வழங்கப்பட்ட தங்கக்கவசம் அக்.26ல் வங்கி லாக்கரில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் தலைமையில் பசும்பொன் கொண்டு வரப்பட்டு முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு அணிவிக்கப்பட்டது.
குருபூஜை நிறைவு பெற்றதையடுத்து நேற்று முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது. நினைவாலய பொறுப்பாளர் காந்திமீனாள் முன்னிலையில் தங்கக்கவசம் எடுக்கப்பட்டு மீண்டும் மதுரை அண்ணாநகரில் உள்ள பாங்க் ஆப் இந்தியா வங்கிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.