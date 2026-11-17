கந்த சஷ்டி விழாவில் முருகன் கோயில்களில் திருக்கல்யாணம்
கந்த சஷ்டி விழாவில் முருகன் கோயில்களில் திருக்கல்யாணம்
ADDED : நவ 16, 2026 05:14 PM
ராமநாதபுரம்: கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு ராமநாதபுரத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் இன்று (நவ.,16) திருக்கல்யாணம் நடந்தது.
ராமநாதபுரம் குண்டுக்கரை சுவாமிநாத சுவாமி மற்றும் வழிவிடு முருகன், பெருவயல் சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி என்ற ரெணபலி முருகன் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் நவ.,10 முதல் கந்தசஷ்டி விழா நடந்தது. இவ்விழாவில் நேற்று (நவ.,15) கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு முருகர் சூரனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இன்று பெருவயல் ரெணபலி முருகன் கோயில், ராமநாதபுரம் வழிவிடுமுருகன் கோயில், பட்டணம்காத்தான் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே வினை தீர்க்கும் வேலவர் கோயில், ஆர்.எஸ்.மடை சக்திவேல் முருகன் கோயில் ஆகிய இடங்களில் காலையிலும், ராமநாதபுரம் குண்டுக்கரை சுவாமிநாத சுவாமி கோயிலில் மாலையில் திருக்கல்யாணம் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. --------