/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/திருக்கார்த்திகை தீப விழா விளக்குகள் விற்பனை
UPDATED : நவ 17, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:46 PM
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ராமநாதபுரம்: கார்த்திகை மாதம் துவங்கியுள்ள நிலையில் நவ.,24ல் திருக்கார்த்திகை தீபவிழாவை முன்னிட்டு ராமநாதபுரத்தில் வித விதமான அகல்விளக்குகள் விற்பனை நடக்கிறது.
ராமநாதபுரம் சுற்றுப்புற பகுதியில், பஸ் ஸ்டாண்ட், சந்தை உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் விளக்குகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. களிமண் விளக்குகள் சிறியவை ரூ.2 முதல் 10க்கும், பீங்கான் விளக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு ஒன்று என்ற வகையில் விற்கப்படுகிறது.
தவிர துளசி மாடம், தேங்காய், தேவதை உள்ளிட்ட அலங்காரம் செய்யப்பட்ட விளக்குகள் ஜோடி ரூ.50 முதல் ரூ.200 வரை விற்கப்படுகிறது. கார்த்திகை மாதம் பிறந்துள்ளதால் விளக்குகளை மக்கள் வாங்கிச் செல்வதாக வியாபாரிகள் கூறினர்.––