திருப்புல்லாணி அருகே பராமரிப்பு இல்லாத மரகத பூஞ்சோலை
திருப்புல்லாணி அருகே பராமரிப்பு இல்லாத மரகத பூஞ்சோலை
ADDED : அக் 22, 2026 06:36 PM
திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி அருகே அச்சடி பிரம்பு பகுதியில் ஐந்திணை பூங்கா இயங்கி வருகிறது. இதனருகே இரு ஏக்கரில் கடந்த ஆண்டு ராமநாதபுரம் மாவட்ட வனத்துறையின் சார்பில் மரகத பூஞ்சோலை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களை கவர்வதற்காக நிழற்குடைகள், இருக்கைகள் உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டன. அலைபேசியில் செல்பி எடுப்பதற்கு ஏற்ப வடிவமைப்பும் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் முறையான பராமரிப்பின்றி இத்திட்டம் இருந்ததால்அரசு நிதி வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில் உச்சிப்புளி அருகே உள்ள பகுதியிலும் இதே போன்று மரகத பூஞ்சிலை திட்டம் உள்ளது. அதுவும் எவ்வித பராமரிப்பின்றி புதர் மண்டி காணப்படுகிறது. சீமைக்கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளது. எனவே அரசு நிதி வீணடிப்பை தவிர்க்க மாவட்ட வனத்துறை நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.