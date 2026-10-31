/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/சேதமடைந்த திருப்புல்லாணி கால்நடை மருத்துவமனை
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:06 PM
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திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணியில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனை 2019ல் கட்டப்பட்ட நிலையில்
தரமற்ற கட்டுமானப் பணிகளால் விரைவில் கட்டடம் சேதமடைந்தது.
திருப்புல்லாணி சுற்றுவட்டார கிராமங் களைச் சேர்ந்த ஏராளமான விவசாயிகள் பொதுமக்கள் தங்களது ஆடு, மாடு, கோழி உள்ளிட்ட கால்நடைகளை பரிசோதனை செய்வதற்காக வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் கால்நடை மருத்துவ மனையின் கட்டுமானம் விரிசல் ஏற்பட்டு மழைக் காலங்களில் ஒழுகும் நிலையில் உள்ளது.
தற்போது பெயரளவிற்கு வண்ண பூச்சுக்கள் பூசப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் விரிசல்களுடன் உள்ளது. இதனால் அச்சத்துடன் மக்கள் உள்ளனர். எனவே கால்நடை மருத்துவத்துறை உதவி இயக்குனர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.