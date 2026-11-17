தும்படைக்காகோட்டை கூட்டுறவு சங்கம் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
தும்படைக்காகோட்டை கூட்டுறவு சங்கம் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:11 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: விவசாயக் கடன் தள்ளுபடியை கணக்கில் முழுமையாக வரவு வைக்காததை கண்டித்து தும்படைக்காகோட்டை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் முன்பு விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் வட்டாரம் தும்படைக்காகோட்டை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் சோழந்துாரில் அமைந்துள்ளது. இந்த கடன் சங்கத்தில் ரூ.75 ஆயிரத்திற்கும் மேல் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு அரசு அறிவித்த முழு கடன் தொகையை தள்ளுபடி செய்யாமல் ரூ.35 ஆயிரம் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
மீதி தொகையை தங்களது கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திற்கு அரசு கணக்கிலிருந்து பணம் வந்த பிறகு, விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என கூட்டுறவு கடன் சங்க அதிகாரிகள் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து காவிரி, வைகை, குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் நீர் பாசன விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு மாவட்ட செயலாளர் மலைச்சாமி தலைமையிலும், 72 கண்மாய் பாசன சங்க தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் முன்னிலையிலும், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடர்ந்து அதிகாரிகள் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்யப்படும் என தெரிவித்தனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், பெரிய கண்மாய் பாசன சங்கத் தலைவர் வன்மீகநாதன், ஒருங்கிணைப்பாளர் மோகன், செயலாளர் வைரவன், பொருளாளர் தவமணி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.