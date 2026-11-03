/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/முரசு புயல்: ராமேஸ்வரம் மீனவர்களுக்கு தடை
ADDED : நவ 02, 2026 05:47 PM
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ராமேஸ்வரம்:
முரசு புயல் எச்சரிக்கையால் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல மீன்வளத்துறையினர் தடை விதித்தனர்.
வங்கக்கடலில் உருவான முரசு புயல் எச்சரிக்கையால் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் துறைமுகம் அலுவலகத்தில் நேற்று (நவ.,1) 2ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது. ஆனால் இன்று (நவ.,2) காலை முதல் புயலின் தாக்கத்திற்கான அறிகுறி ராமேஸ்வரம் பகுதியில் இல்லை. வழக்கம் போல் வெயில் சுட்டெரித்தது.
இருப்பினும் புயல் எச்சரிக்கையால் இன்று ராமேஸ்வரம், மண்டபம் பகுதி விசைப்படகு, நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் தடை விதித்தனர். இதனால் 1000 படகுகள் கரையில் நிறுத்தப்பட்டு மீனவர்கள் வீடுகளில் முடங்கினர்.