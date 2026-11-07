புகையிலை விழிப்புணர்வு சுகாதார துறையினர் தீவிரம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:54 PM
திருப்புல்லாணி: கீழக்கரை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி கல்லுாரிகளில் புகையிலை ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை சுகாதாரத் துறையினர் ஏற்படுத்துகின்றனர். சுகாதாரத் துறையினர் கூறியதாவது:
கடந்த அக்., கடைசி வாரத்தில் இருந்து தொடர்ந்து 8 வாரத்திற்கு பள்ளி, கல்லுாரிகளில் புகையிலை ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பள்ளிகளை சுற்றி 100 மீ.,க்கு எவ்வித புகையிலைப் பொருள்களும் கடைகளில் விற்பனை செய்யக்கூடாது. அவை ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டால் அபராதமும் எச்சரிக்கை நோட்டீசும் வழங்கப்படும். வாரம் இரு நாட்கள் சோதனை நடத்தப்படும்.
கல்வி நிலையங்களின் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் போதைப் பொருள்கள் ஒழிப்பு குறித்த விளம்பர பதாகைகள் இடம் பெறும். போதை வஸ்துகளை சாப்பிடுவதால் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு கேடுகள் குறித்து விளக்கப் படங்களுடன் அறிவுரை வழங்கப்படுகிறது என்றனர்.