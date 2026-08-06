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மக்கள் தொகை சுய கணக்கெடுப்பு பதிவேற்றம் செய்ய கடைசி நாள்

மக்கள் தொகை சுய கணக்கெடுப்பு பதிவேற்றம் செய்ய கடைசி நாள்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:10 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:30 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:10 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:30 PM

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திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டப் பணிகளில் சுய கணக்கெடுப்பு மூலம் பதிவேற்றம் (ஜூலை 31) முடிவதாக திருவாடானை தாசில்தார் ஆண்டி கூறினார். அவர் கூறியதாவது:

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு டிஜிட்டல் தொழில் நுட்ப வசதிகளுடன் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் அலுவலர்களை எதிர்பார்க்காமல் தாங்களே வீட்டிலிருந்து இணையதளம் வாயிலாக சுய கணக்கெடுப்பு முறையில் தங்களின் விபரங்களை எளிதாக பதிவு செய்து கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தங்களின் அலைபேசியில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்திற்கு சென்று சுய கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்கலாம்.

இதில் வீட்டு விபரம், குடும்ப விபரம், வீட்டிலுள்ள வசதிகள் போன்ற தகவல்களை மக்கள் தங்களின் சுய விருப்பத்தின் பேரில் துல்லியமாக பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளலாம். இதுவரை பதிவேற்றம் செய்யாதவர்கள் (ஜூலை 31) பதிவு செய்து கொள்ளலாம். அடுத்தகட்டமாக அலுவலர்கள் கணக்கெடுப்பு பணிகள் நாளை (ஆக.,1) முதல் துவங்கும். ஆன்லைன் பதிவில் தவறுகளோ அல்லது சந்தேகங்களோ இருந்தால் கள ஆய்வின் போது அவை நிவர்த்தி செய்யப்படும் என்றார்.

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