முருகன் கோயில்களில் நாளை சூரசம்ஹாரம்: நாளை மறுதினம் திருக்கல்யாணம்
முருகன் கோயில்களில் நாளை சூரசம்ஹாரம்: நாளை மறுதினம் திருக்கல்யாணம்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:32 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடியில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி நாளை(நவ.15) சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது.
பரமக்குடி வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கந்த சஷ்டி விழா நவ., 10 இரவு காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது. தினமும் சுவாமி பல்வேறு அலங்காரங்களில் எழுந்தருளிய நிலையில் தீபாராதனைகள் நடந்தன. இன்று இரவு முருகனுக்கு சக்திவேல் வழங்கும் நிகழ்வு நடந்தது. நாளை மாலை 5:00 மணிக்கு மயில் வாகனத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி வீதி உலா வந்து கோயில் முன்பு வைகை ஆற்றின் கரையில் சூரசம்ஹார லீலை நடக்கிறது.
நாளை மறுதினம் காலை 9:30 முதல் 10.30 மணிக்குள் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானை திருக்கல்யாணம் நடக்க உள்ளது. இதே போல் பாரதிநகர் முருகன் கோயில் மற்றும் பால்பண்ணை அருகில் உள்ள முருகன் கோயில்களிடம் கந்த சஷ்டி விழா நடந்து வருகிறது.